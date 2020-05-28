أخبار مصر | إنشاء لجنة إغاثة وطوارئ بـ"محامين جنوب القاهرة"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر إنشاء لجنة إغاثة وطوارئ بـ"محامين جنوب القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت نقابة المحامين الفرعية بجنوب القاهرة، برئاسة حسن أمين، اليوم الخميس، إنشاء لجنة الإغاثة والطوارئ، لمتابعة عودة المحامين للعمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المصابين منهم.
وخصصت النقابة العامة للمحامين، خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من المحامين عن إصابات كورورنا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس، بتوجيهات من النقيب العام رجائي عطية.
وأكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضوو مجلس النقابة، أنه يتنواب على الخط أعضاء لجنة المحامين لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل البيانات فور الاتصال على الخط في دفتر مخصص ويتم عقبه إخطار أعضاء اللجنة الستة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
تعافي 178 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.
تسجيل 910 حالات إصابة بكورونا و19 وفاة
وأضاف المتحدث، أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 19666 حالة و816 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.
متابعة الموقف أولا بأول
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.