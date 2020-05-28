أخبار مصر | إنشاء لجنة إغاثة وطوارئ بـ"محامين جنوب القاهرة"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر إنشاء لجنة إغاثة وطوارئ بـ"محامين جنوب القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بجنوب القاهرة، برئاسة حسن أمين، اليوم الخميس، إنشاء لجنة الإغاثة والطوارئ، لمتابعة عودة المحامين للعمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المصابين منهم.

وخصصت النقابة العامة للمحامين، خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من المحامين عن إصابات كورورنا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس، بتوجيهات من النقيب العام رجائي عطية.

وأكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضوو مجلس النقابة، أنه يتنواب على الخط أعضاء لجنة المحامين لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل البيانات فور الاتصال على الخط في دفتر مخصص ويتم عقبه إخطار أعضاء اللجنة الستة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.