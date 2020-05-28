أخبار مصر | سعفان: توزيع كمامة على موظفي "القوى العاملة" بدءا من الأحد المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر سعفان: توزيع كمامة على موظفي "القوى العاملة" بدءا من الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر المبارك، سوف يتم توزيع كمامات خاصة بالوقاية للعاملين في أول يوم عمل الأحد المقبل، على أن يتم ارتداؤها بشكل إجباري، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل.

وجاء ذلك على هامش جولته التفقدية، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات المتخذة، قبل بدء عودة العاملين للعمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك.