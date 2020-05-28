أخبار مصر | سعفان: توزيع كمامة على موظفي "القوى العاملة" بدءا من الأحد المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر سعفان: توزيع كمامة على موظفي "القوى العاملة" بدءا من الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر المبارك، سوف يتم توزيع كمامات خاصة بالوقاية للعاملين في أول يوم عمل الأحد المقبل، على أن يتم ارتداؤها بشكل إجباري، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل.
وجاء ذلك على هامش جولته التفقدية، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات المتخذة، قبل بدء عودة العاملين للعمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين وتقديم الخدمات للمواطنين، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار.
وتابع الوزير بنفسه، إجراءات تعقيم وتطهير جميع أدوار وغرف الوزارة، فضلا عن جميع المركبات التي سوف تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة في أول أيام العمل، موجها بضرورة تعقيم سيارات العاملين عند دخولهم ديوان عام الوزارة.
وأضاف الوزير، أنه أصدر تعليمات لإدارة الأمن بديوان عام الوزارة بعدم دخول أي مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديا للكمامة، وتم ارسال تعليمات بهذا الخصوص لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجباري وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.
ونوه بأن كل ما يتم اتخاذه يأتي في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض كورونا، مؤكدا أنه سوف يتم الكشف على جميع العاملين بالوزارة عند الدخول فضلا عن المواطنين المترددين عليها.
ولفت إلى أن أي عامل أو مواطن مصاب بارتفاع في درجة الحرارة سيتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة.
وفي ختام جولة الوزير، وجه بأن يكون هناك جدولا زمنيا للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.