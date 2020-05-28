أخبار مصر | المحامين: 24 بلاغا حتى الآن للجنة طوارئ مكافحة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر المحامين: 24 بلاغا حتى الآن للجنة طوارئ مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين بقيادة رجائي عطية، أنه تلقى من لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين 24 بلاغا حتى الآن من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة ومتابعة صفحات التواصل.

وأكدت النقابة أن البلاغات شملت حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس القاتل و18 بلاغا مشتبه في إصابتهم بالفيروس، و5 بلاغات لحالات مصابة بالفيروس، وذلك في حصيلة أمس الأربعاء.

وتابعت: أن اللجنة رصدت وفاة المحامي عماد مراد، بأحد مستشفيات العزل، فيما تم التواصل مع الجهات المعنية لتوفير أسرّة على وجه السرعة لـ5 حالات ثبتت إصابتها بالوباء.

وتم توجيه 18 حالة مشبته في إصابتهم بسرعة التوجه إلى مقار النقابات الفرعية، لتسلم خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة؛ حتى يتسنى للجنة التحرك وفقًا للنتائج النهائية

وخصصت النقابة العامة للمحامين، خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من السادة المحامين عن إصابات كورورنا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس، بتوجيهات من النقيب العام رجائي عطية.

وأكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، علي أنه يتنواب على الخط أعضاء لجنة المحامين لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل البيانات فور الاتصال على الخط في دفتر مخصص ويتم عقبه إخطار أعضاء اللجنة الستة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

ويذكر أن لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، المشكلة بقرار من الأستاذ النقيب رجائي عطية، قد عقدا اجتماعها الأول، ظهر امس، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسه محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من الأساتذة المحامين المتطوعين الذين تم إضافتهم إلى عضوية اللجنة.

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واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية:

1- السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط.

2- توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.

3- توسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.

4- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.

5- التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه.

6- حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.

7- تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.