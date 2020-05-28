أخبار مصر | تعيين 153 شابًا و54 مليون جنيه منحة لـ109 عمال بسوهاج 

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين 153 شابًا و54 مليون جنيه منحة لـ109 عمال بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، تعيين 153 شابًا من حملة المؤهلات المختلفة، بينهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إن ذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج، وصرف 54 مليون جنيه لـ109 عمال منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بزيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة المسجلين لديها بنحو 726 عاملا واستخراج كارنيهات لهم، كما تم صرف منح الزواج لـ4 عمال بإجمالي 12 ألف جنيه، ومنح تعويض عن عمليات وإصابات لعدد مماثل بإجمالي 11 ألف جنيه، فضلا عن منح وفاة للمستفيدين من أسر 11 عاملا بإجمالي 46 ألف جنيه، ليصل إجمالي العمال المستفيدين من منح الرعاية الصحية إلى 117 عاملا صرفوا 15 ألفا و406 جنيهات، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، مدير المديرية، أن المديرية قامت خلال نفس الشهر بمتابعة صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال 274 فرعا للبريد، و82 منافذًا للبنك الزراعي المصري على مستوى المحافظة حيث وصل إجمالي عدد المستحقين الذين قاموا بصرف المنحة 109 آلاف و30 عاملا غير منتظم، صرفوا 54 مليونًا و515 ألف جنيه.

وتابع مدير المديرية أنه تم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية والتى قررها وزير القوى العاملة لهم والمحدد لهم الصرف عن طريق البريد بإجمالي مليون و793 ألفًا و500 جنيه لـ3587 عاملا غير منتظم من المسجلن بالمديرية.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم في مجال السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التفتيش على 711 منشأة كثيفة العمالة، لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.