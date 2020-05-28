أخبار مصر | قرار من القوى العاملة بشأن المصريين العالقين في أبوظبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار من القوى العاملة بشأن المصريين العالقين في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر في الإمارات، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا، أحوال العمالة المصرية في دول العمل، كشف فيه عن رحلة طيران استثنائية لمصر للطيران اليوم الخميس من (أبوظبي - مرسي علم) إلي أرض الوطن.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، تلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن السفارة أعلنت عن ترتيب رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران (أبو ظبي - مرسي علم ) للمصريين المسجلين بقوائم العالقين ، والمقرر أن تغادر أبوظبي اليوم الخميس في تمام الساعة 16.55 بتوقيت الإمارات .

وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجز الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين للقاهرة لفترة سبعة أيام فقط علي نفقة المواطن .

تمديد التأشيرات السياحية آليًا لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر في جدة، بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، تلقي الوزير تقريرا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أشار فيه إلي تمديد التأشيرات السياحية آلياً ولمدة 3 أشهر دون مقابل مالي للسيّاح الموجودين داخل المملكة، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا في المملكة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 ) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية.

وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية للسيّاح الموجودين داخل المملكة تم إلكترونياً من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.