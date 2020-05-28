أخبار مصر | وكيلة "الأطباء" تكشف المطالب المطروحة خلال الاجتماع المرتقب مع رئيس الوزراء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيلة "الأطباء" تكشف المطالب المطروحة خلال الاجتماع المرتقب مع رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيلة نقابة الأطباء: إن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، في طريقه للقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مقر المجلس؛ لبحث مطالب ومشكلات الأطباء الأخيرة مع وزارة الصحة.

وأضافت "الشافعي" في تصريح إلى "الخليج 365"، أن النقابة طالبت وزارة الصحة، بمطالب عدة منذ بدء جائحة كورونا والتي استجابت لها الوزارة مؤخرًا، مشيرة إلى أن نقيب الأطباء سوف تؤكد على هذه المطالب في أثناء لقائه برئيس الوزراء لتجنب الاستجابة الفورية من جانب الوزارة من دون التنفيذ.

وتابعت "الشافعي" أن النقابة تريد الاستجابة الفورية من الوزارة، في أثناء وجود الجائحة وحتى نهايتها، مؤكدة أن الأطباء لا يقومون بمتابعة الحالات إلا بعد توفير كافة وسائل الحماية اللازمة، وهو مطلب أساسي، وضرورة إجراء المسحات الطبية للأطباء المخالطين لحالات إيجابية للتأكد من أنهم ليسوا حاملين للفيروس وإلا يتحولوا لمصدر عدوى وهذا حق مهني وإنساني، ويتم العناية بالطبيب المصاب لتعافيه سريعا وعودته لمباشرة عمله.

ونوهت بأنها نفس المطالب التي لطالما طالبت بها النقابة منذ بدء جائحة كورونا لضمان حماية وسلامة الفرق الطبية التي تعود على سلامة المجتمع بأكمله، وبأن النقابة لديها مطالب عديدة أخرى مؤجلة لحين انتهاء جائحة كورونا وأيضا طالبت النقابة بها، في العديد من البيانات والمؤتمرات السابقة وأبرزها وقف الاعتداء على الفرق الطبية في أثناء تأدية مهام عملهم وتغليظ العقوبة على المعتدي.