أخبار مصر | وكيلة "الأطباء" تكشف المطالب المطروحة خلال الاجتماع المرتقب مع رئيس الوزراء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيلة "الأطباء" تكشف المطالب المطروحة خلال الاجتماع المرتقب مع رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيلة نقابة الأطباء: إن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، في طريقه للقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مقر المجلس؛ لبحث مطالب ومشكلات الأطباء الأخيرة مع وزارة الصحة.
وأضافت "الشافعي" في تصريح إلى "الخليج 365"، أن النقابة طالبت وزارة الصحة، بمطالب عدة منذ بدء جائحة كورونا والتي استجابت لها الوزارة مؤخرًا، مشيرة إلى أن نقيب الأطباء سوف تؤكد على هذه المطالب في أثناء لقائه برئيس الوزراء لتجنب الاستجابة الفورية من جانب الوزارة من دون التنفيذ.
وتابعت "الشافعي" أن النقابة تريد الاستجابة الفورية من الوزارة، في أثناء وجود الجائحة وحتى نهايتها، مؤكدة أن الأطباء لا يقومون بمتابعة الحالات إلا بعد توفير كافة وسائل الحماية اللازمة، وهو مطلب أساسي، وضرورة إجراء المسحات الطبية للأطباء المخالطين لحالات إيجابية للتأكد من أنهم ليسوا حاملين للفيروس وإلا يتحولوا لمصدر عدوى وهذا حق مهني وإنساني، ويتم العناية بالطبيب المصاب لتعافيه سريعا وعودته لمباشرة عمله.
ونوهت بأنها نفس المطالب التي لطالما طالبت بها النقابة منذ بدء جائحة كورونا لضمان حماية وسلامة الفرق الطبية التي تعود على سلامة المجتمع بأكمله، وبأن النقابة لديها مطالب عديدة أخرى مؤجلة لحين انتهاء جائحة كورونا وأيضا طالبت النقابة بها، في العديد من البيانات والمؤتمرات السابقة وأبرزها وقف الاعتداء على الفرق الطبية في أثناء تأدية مهام عملهم وتغليظ العقوبة على المعتدي.
تعافي 178 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.
تسجيل 910 حالات إصابة بكورونا و19 وفاة
وأضاف المتحدث، أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 19666 حالة و816 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.
متابعة الموقف أولا بأول
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.