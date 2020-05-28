مصر | مد أجل النطق بالحكم على مدير إدارة العقود بالتخطيط وأخرين بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مد أجل النطق بالحكم على مدير إدارة العقود بالتخطيط وأخرين بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس مد أجل النطق بالحكم في محاكمة عماد.أ 43 سنة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومحمد.ع 47 سنة مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" وخالد.أ 44 سنة رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت" اداريا.

وذلك لإتهام مسئول التخطيط بطلب نسبة 1% من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليون و319 الف و257 جنيها على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 الفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكرو سوفت للوزارة..بينما قدم باقي المتهمين بتقديم الرشوة والتوسط فيها.

وفور بدء الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وافادت انه قد ورد اليها خطابا من مدير ادارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواعي امنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيدومدحت فاروق خاطر وبامانة سر سعيد عبد الستار

كشفت التحقيقات عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.

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وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 الف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج.. وتوصلت التحريات الى انه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 قد تقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 الف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تأجيل محاكمة المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان، لجلسة 17 يونيو المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

أسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وأخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاسا البضائع عهدتهما المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهما وادنى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.

كما زورا المتهمين محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.