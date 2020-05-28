مصر | تعرف على جهود الأموال العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود الأموال العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة عن ضبط قضية " إختلاس مال عام"، ضبط فيها أمين مخزن إحدى المستشفيات سابقًا، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي كونه أمين مخزن مستشفى منذ عام 2011 وقام بإختلاس مهمات من عهدته بلغت قيمتها الإجمالية ( 690 ألف جنيه مصرى) وفقًا لما جاء بتقرير لجنة الجرد المشكلة من مسئولى الشركة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

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بـ"7 قطع يشتبه في اثريتها، تمكن ضباط إدارة شرطة السياحة والآثار، من القبض على شخص عثر بحوزته قطع أثرية بقصد الإتجار.

كانت أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار سقارة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، مفادها قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إستهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على 7 قطع يشتبه فى أثريتها "3 قطع حجرية مختلفة الأحجام والأشكال بدون نقوش، لوحة من الحجر الجيرى عليها نقوش ورسومات، تمثال صغير الحجم لشخص، رأس تمثال فرعونى صغير، جعران من الحجر"، 2 طلقة خرطوش.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال مكافحة جرائم حيازة القطع الآثرية والإتجار بها، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لضبط مرتكبيها والقائمين عليها.