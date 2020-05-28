شكرا لقرائتكم خبر عن غسّلها نجلها دون أطباء.. التحقيق في خروج حالة وفاة كورونا من «حميات الزقازيق» بلا إجراءات وقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، لجنة برئاسة الدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الشؤون الصحية، وعضوية مدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وأعضاء من الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة مكافحة العدوي بالمديرية، لفحص واقعة خروج حالة متوفاة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد من مستشفي حميات الزقازيق، دون اتخاذ الإجراءات الوقائية لها، مع فحص ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم مخاطبة شركة الأمن المكلفة بتأمين المستشفي للتحقيق في الواقعة ومجازاة المتسببين من أفراد الأمن في عدم تواجدهم بالبوابة الرئيسية، مع خروج الحالة من بوابة المستشفي دون أي تصريح، والإفادة بما أسفرت عنه التحقيقات.

كان فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله أسرة تقوم بوضع جثة لحالة متوفاة بمستشفى حميات الزقازيق داخل سيارة ملاكي بعد أن قام نجلها بغسلها دون وجود أطباء أو أفراد أمن حسبما أشار المتحدث في مقطع الفيديو المشار إليه وسط حالة من الغضب لعدم الاهتمام والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا الشأن وخروجهم بالحالة دون تصريح.