شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 29 درجة.. الأرصاد الجوية تُعلن توقعاتها لطقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر فمضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «29– 19»، الإسكندرية «25– 20»، قنا «36- 21»، الأقصر «36 – 23»، أسوان «37– 25» .

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