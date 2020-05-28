شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 15 حالة كورونا من الحجر الصحي بقها إلى المدن الجامعية بعد استقرار حالتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الحجر الصحي بقها تحويل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا من المستشفى للمدن الجامعية بعد استقرار حالتهم الصحية وسلبية العينة الأولى الخاصة بهم، تمهيدا لاستقبال حالات إصابة جديدة بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد سعد خيامي، مدير الفريق الطبي بالمستشفى في بيان له، الخميس، أن إجمالي أعداد المحولين للمدن الجامعية 171 حالة حتى الآن.

وأوضح، أن إجمالي من تعافوا تماما من الفيروس وخرجوا من الحجر الصحي بلغ 236 حالة بعد عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا.