شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 99،5 %، وذلك بحضور عبدالكريم لطفي مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.

وجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين في تقييم المشروعات البحثية، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار في المستقبل .

وكلف المحافظ مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية في مختلف مدارس المحافظة، والإستعداد من الآن لإمتحانات الثانوية لعامة والدبلومات الفنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.

ومن جانبه صرح عبدالكريم لطفي، بأن الطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية في الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 24 ألف و14 طالب وطالبة، حيث التزم بتقديم الأبحاث نفس العدد، فيما اجتاز منهم 23 ألف 889 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات، لافتاً إلى أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية للتربية الخاصة (الصم وضعاف السمع والمكفوفين ) فقد بلغت نسبة النجاح 100 %، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 94 % .