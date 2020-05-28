شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020بنسبة نجاح 99.71 % حيث بلغ عدد المتقدمين (149152) طالب وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 147833 طالب وطالبة.

أاشار محافظ الجيزة أن أجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 601 طالب وطالب بينهما 425 بنات و176 بنين حيث تصدرت ادارات أطفيح والشيخ زايد والصف والعمرانية والعياط والواحات وكرداسة اعلي نسب النجاح وبلغت نسبه النجاح بهم 100%.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%.

واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%.

ومن جانبه، أكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21 يونيو القادم، مضيفا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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