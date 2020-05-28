شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يخصص 45 فدانًا بقنا لإقامة مقابر للمسلمين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 173 لسنة 2020، بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية خزام بمركز قوص، وحاجر طوخ بمركز نقادة، بمحافظة قنا، ومساحتيهما 24.96 فدان و20.14 فدان، لاستخدامهما كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين.
جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس.
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