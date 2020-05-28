شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تعيين 153 شابًا بينهم 5 من ذوي الاحتياجات في القطاع الخاص بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 153 شاباً من مختلف المؤهلات بينهم 5 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص وذلك من واقع رد شهادات القيد «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أنه تم صرف 54 مليون جنيه منحة السيسي لعدد 109 آلاف للعمالة غير المنتظمة.

وقال «سعفان» في تصريحات صفحية، الخميس، إن المديرية قامت بزيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة المسجلين لديها بنحو 726 عاملًا، واستخراج كارنيهات لهم، كما تم صرف منح الزواج لـ 4 عمال بإجمالي 12 ألف جنيه، ومنح تعويض عن عمليات وإصابات لعدد مماثل بإجمالي11 ألف جنيه، فضلا عن منح وفاة للمستفيدين من أسر 11 عاملا بإجمالي 46 ألف جنيه، ليصل الإجمالي العمال المستفيدين من منح الرعاية الصحية إلى 117 عاملا صرفوا 15 ألفا و406 جنيه، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير المديرية، أن المديرية قامت خلال نفس الشهر بمتابعة صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال 274 فروعا للبريد، و82 منافذاً للبنك الزراعى المصرى على مستوى المحافظة حيث وصل إجمالى عدد المستحقين الذين قاموا بصرف المنحة 109 ألاف و30 عاملا غير منتظم، صرفوا 54 مليوناً و515 ألف جنيه.

وتابع مدير المديرية أنه تم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية والتى قررها وزير القوى العاملة لهم والمحدد لهم الصرف عن طريق البريد بإجمالى مليون و793 ألفاً و500 جنيه لـ 3587 عاملا غير منتظم من المسجلة بالمديرية .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم في مجال السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التفتيش على 711 منشأة كثيفة العمالة، لضمان تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي حددتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ) طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 .

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