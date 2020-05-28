شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء «أسبوع الحجر» لـ566 مصريًا قادمين من الإمارات بمدينة جامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم الانتهاء من فترة الحجر الصحي الاحتياطي بمدينة الطالبات للمصريين العائدين من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن فترة الحجر الصحي الاحتياطي استمرت أسبوع من استقبال ٥٦٦ مواطنًا على فوجين ضم الفوج الأول ٢٧٥ مواطنًا، والثاني ضم ٢٩١ مواطنًا.

وأشار«هجرس» في تصريحات صحفية، الخميس، إلى قيام الجامعة بتوفير جميع الخدمات الخاصة بالإعاشة والإقامة والرعاية الطبية المتكاملة تحت إشراف ومتابعة لجنة الإجراءات اللوجيستية والوقائية التي ضمت فريق عمل متميز.

وحرصت رئيس الجامعة على التواجد داخل المدينة الجامعية للطالبات خلال الأسبوع، لمشاركة الافواج الاحتفال بعيد الفطر في ظل إجراءات احترازية مشددة، معربة عن شكرها لوزارة التضامن الاجتماعي على تعاونها الفعال مع الجامعة أثناء فترة الحجر الصحي بالمدينة.