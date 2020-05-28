شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع «بصيرة» لمسلسلات رمضان: «الاختيار» و«النهاية» الأعلى مشاهدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) حول مشاهدة المسلسلات التي أذيعت في شهر رمضان.

وأظهرت النتائج أن مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة حصد أعلى نسبة مشاهدة حيث شاهدة 48% من المستجيبين يليه مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف بنسبة 45%، ثم مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان بنسبة 44%، ثم فرصة ثانية للفنانة ياسمين صبري بنسبة 42%، يليه الفتوة للفنان ياسر جلال بنسبة 39%، ثم اللعبة بطولة هشام ماجد وشيكو، و2 في الصندوق لحمدي الميرغني بنسبة 35% لكل منهما.

وتراوحت نسبة المشاهدة بين 25% و34% لـ 7 مسلسلات هي عمر ودياب لعلي ربيع ومصطفي خاطر (34%)، رجالة البيت لأحمد فهمي وأكرم حسني (34%)، فلانتينو للفـنان عادل إمام (34%)، ونسنـي لأحمد سـلـطان ومحمـود الليثي (29%)، ونحب تاني ليـه ليـاسـميـن عبـد العـزيـز (26%)، بــ 100 وش لنيللي كريم (25%)، كما تراوحت نسبة المشاهدة بين 15% و24% لــ7 مسلسلات هي سكر زياده لنبيله عبيد ونادية الجندي (23%)، لما كنا صغيرين لخالد النبوي ومحمود حميدة (23%)، خيانة عهد ليسرا (22%)، لعبة النسيان لدينا الشربيني (22%)، حب عمري لهيثم شاكر (20%)، ليالينا 80 لأياد نصار (18%)، شاهد عيان لحسن الرداد (18%). وتذيل القائمة مسلسلي سلطنة المعز لغادة عبدالرازق (14%)، يا أنا يا جدو (11%).

ويعد مسلسل الاختيار حالة فريدة إذ أنه جذب المشاهدين الذكور والإناث بنسب متقاربة كما أنه جذب المشاهدين من الفئات العمرية المختلفة حيث بلغت نسبة من شاهدوه بين الشباب 52% مقابل 42% بين من هم في الفئة العمرية (30-49) سنة و48% بين من بلغوا 50 سنة فأكثر، في المقابل جذب مسلسل الفتوة الذكور أكثر من الإناث بنسب مشاهدة 44% مقابل 33% للذكور والإناث على الترتيب.

تم سؤال من شاهدوا المسلسلات عن تقييمهم لكل مسلسل، وأوضحت النتائج أن مسلسل الاختيار على رأس القائمة حيث نال إعجاب 82% ممن شاهدوه، يليه مسلسل اللعبة حيث نال إعجاب 78% وتساوى معه مسلسل النهاية بنسبة 78% ثم بــ 100 وش بنسبة 77% ثم البرنس بنسبة 75% وتساوى معه 2 في الصندوق ثم مسلسل الفتوة بنسبة 72%، وتذيل القائمة مسلسلات ونسني حيث نال إعجاب 36% فقط من مشاهديه، ورجالة البيت بنسبة 31%، وسكر زيادة بنسبة 28%.

تم إجراء الاستطلاع من خلال تطبيق نسألك، وهو تطبيق طوره مركز بصيرة لإجراء استطلاعات الرأي العام من خلاله، وتم جمع البيانات في الفترة من 9 إلى 24 مايو.

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وجدير بالذكر أن نصف المستجيبين في الاستطلاع من الشباب أقل من 30 سنة و41% في الفئة العمرية 30 إلى 49 سنة، و9% ممن بلغوا 50 سنة فأكثر.