شكرا لقرائتكم خبر عن ٩ منشآت سياحية وفندقية بمطروح تحصل على موافقة «التشغيل الجزئي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت ٩ من المنشآت والفنادق والمنتجعات السياحية بمحافظة مرسى مطروح على موافقة التشغيل الجزئي من إجمالي طاقتها السياحية بنسبة ٢٥%، بعد استيفاء الشروط والضوابط، التي وضعتها وزارة السياحة والآثار من خلال غرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة والسكان لإعادة التشغيل الجزئي حرصًا على صحة وسلامة روادها والعاملين بها، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية في تصريحات صحفية، الخميس، أن شرطة السياحة قامت بمراجعة كافة التصريحات التي حصلت عليها المنشآت للتشغيل الجزئي، بعد التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.