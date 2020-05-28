شكرا لقرائتكم خبر عن الرحلة الثالثة للعائدين من أبوظبي تصل مرسى علم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، اليوم الخميس، الرحلة الثالثة لعودة المصريين من أبوظبي، وذلك ضمن الرحلات التي تنظمها الحكومة لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

ومن المقرر إخضاع العائدين للحجر الصحي لمدة أسبوع بعدد من فنادق مرسى علم.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم إخضاع جميع الركاب للفحص الطبي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقيهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا، وذلك طول مدة الإقامة