شكرا لقرائتكم خبر عن طرح سردين مجمد بـ20 جنيها للكيلو في منافذ المجمعات الاستهلاكية والرنجة 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية منتجات السردين المجمد "مستورد" بسعر 20 جنيها للكيلو، وأيضا طرح الرنجة السائبة بسعر 32 جنيها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة بمحافظات الوجه القبلى بجانب أيضا طرح السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين أولا بأول. Advertisements كما تطرح الشركة المصرية لتسويق الأسماك أحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين مختلف أنواع الأسماك وأيضا الرنجة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 20 الى 25 % تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين باستمرار طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة .

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