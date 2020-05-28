شكرا لقرائتكم خبر عن " بنبنى لبكرة".. فيديوهات تعريفية بأبرز خدمات الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الإنتاج الحربى، عدة فيديوهات تعريفية بعنوان "بنبني لبكرة" تستعرض في كل فيديو لمحات من مشروعاتها ومساهمتها في التنمية.
وتستهدف حملة "بنبني لبكره"، جذب الشباب لمعرفة بعض أنشطة الإنتاج الحربي من خلال فيديوهات لا تتعدي دقيقة ، وخلال الفيديو الأول استعرضت دور وزارة الإنتاج الحربي فى تقديم الخدمات المميكنة لعدد من الجهات فى الدولة.
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