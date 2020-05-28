شكرا لقرائتكم خبر عن " بنبنى لبكرة".. فيديوهات تعريفية بأبرز خدمات الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الإنتاج الحربى، عدة فيديوهات تعريفية بعنوان "بنبني لبكرة" تستعرض في كل فيديو لمحات من مشروعاتها ومساهمتها في التنمية.

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وتستهدف حملة "بنبني لبكره"، جذب الشباب لمعرفة بعض أنشطة الإنتاج الحربي من خلال فيديوهات لا تتعدي دقيقة ، وخلال الفيديو الأول استعرضت دور وزارة الإنتاج الحربي فى تقديم الخدمات المميكنة لعدد من الجهات فى الدولة.