شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة تزداد يوما بعد يوم.. ”الخليج 365” يصل لـ9 ملايين متابع على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنجاز جديد يحققه ”الخليج 365”، بوصول حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، إلى 9 ملايين متابع، وهو الرقم الأكبر من بين الصحف المصرية والعربية، على "تويتر"، حيث تمكن ”الخليج 365” من تحقيق أعلى معدلات للزيادة على "تويتر"، بفضل ثقة القراء فى الموقع وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، فى المقام الأول، وأيضا فى مصداقية ”الخليج 365”، والخدمات الإخبارية التى يحرص على تقديمها فى أفضل صورة لمتابعيه أو لقرائه.



الخليج 365 على تويتر

ففى الوقت الذى لم تتخط المواقع والصحف الإخبارية فى مصر حاجز المليون متابع على تويتر، مازال ”الخليج 365” يغرد منفردا فى صدارة حسابات الصحف على "تويتر"، ليواصل تتويجه كأفضل موقع إخبارى فى مصر والشرق الأوسط بالأرقام.



أبرز المتابعات الاخبارية على مدار الساعة

الخدمات الإخبارية التى يقدمها ”الخليج 365” على "تويتر"، تراعى بشكل كبير طبيعة الموقع الأشهر عالميا، وطبيعة رواده ومستخدميه، وهو ما ينعكس على محتوى الخبر والخدمة التى يقدمها فريق"السوشيال ميديا" باليوم السابع لرواد تويتر.

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أحد الأخبار العاجلة على تويتر



المتابعات اليومية لكورونا

ما يقدمه ”الخليج 365” على تويتر، يمنحه دائما الصدارة فى قائمة الأكثر تداولا و"الترند"، وهو ما يكشف حرص رواد "تويتر"، على أن يكون ”الخليج 365” هو المصدر الأول والأقوى والأهم بالنسبة لهم للتحقق من صحة الأخبار، وتلقى المعلومة بدقة وسرعة، وأيضا تلقى الخدمات الأخرى غير الخبرية.



الخليج 365 على تويتر



خدمات اخبارية متنوعة على تويتر

الحساب الرسمى لـ ”الخليج 365”، على تويتر، لا يكتفى فقط بالقصص والأخبار الخاصة بالموقع والجريدة، ولكنه أيضا يضع المتابعين فى قلب "السوشيال ميديا"، بانتقاء أكثر الأخبار والقصص والصور والفيديوتات المنتشرة على السوشيال ميديا، ويعيد تقديمها بشكل جذاب ومميز .