شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا قرائنا.. الخليج 365 يصل لـ 7 ملايين متابع على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أقل من 3 شهور، حقق الحساب الرسمى لـ ”الخليج 365”، على انستجرام مليون متابعة جديدة، ليصل إجمالى عدد المتابعين عبر حساب الخليج 365 على "انستجرام" إلى 7 ملايين متابع، وهى الثقة التى يوليها المتابعون إلى ”الخليج 365” على مدار سنوات طويلة، انطلاقا من تقديم أفضل الخدمات الإخبارية، المعتمدة على الدقة والسرعة فى ذات الوقت.



الخليج 365 على انستجرام

”الخليج 365” يؤكد من جديد، صدارته وتفوقه على كافة المواقع المصرية والعربية سواء الإخبارية أو المواقع المتخصصة، وأيضا تفوقه الكاسح من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تقدم الخدمات الإخبارية فى أفضل صورة، وبدقة كبيرة، تعتمد فى المقام الأول على احترام القارئ وتقدم له المعلومة أو الخدمة فى قالب جذاب ومتجدد بإستمرار.



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أفضل الخدمات الإخبارية للقارئ

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”الخليج 365” يضع دائما نصب عينيه، ضرورة إرضاء كافة الأذواق، من خلال تقديم خدمة اخبارية متميزة تغطى وتشمل كافة المجالات الصحفية، التى تهم القراء فى مصر، والوطن العربى،وأيضا يسعى لتقديم كافة الخدمات من خلال موقع الإلكترونى أو الصحيفة الورقية، وكذلك المنصات المتعددة ووسائل التواصل الاجتماعى، حيث تتلقى هذه الحسابات آلاف الرسائل اليومية ما بين الأسئلة والاستفسارات يجيبها عليها فريق متكامل ومتميز من المحررين الصحفيين.



انستجرام الخليج 365



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متابعة حسابات النجوم على انستجرام الخليج 365

الطفرة التى شهدتها حسابات ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأشهر الماضية، وتنامى هذه الحسابات وزيادة أعداد متابعيها يوميا بعد يوم، ترجع لثقة القراء فى المؤسسة الصحفية الأولى، مصريا وعربية، لإدراك المتابعين على أنهم سيجدوا كل ما يبحثوا عنه سواء فى الموقع الإلكترونى أو من خلال الحسابات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا تنبع ثقة القراء فى الخليج 365، من دقة المعلومات والأخبار التى ينشرها الخليج 365 عبر موقع أو على منصاته فى وسائل التواصل الاجتماعى.