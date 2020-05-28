محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين فى تقييم المشروعات البحثية ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين و طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.
وكلف المحافظ مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة الاستعداد من الآن لامتحانات الثانوية لعامة والدبلومات الفنية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة.
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