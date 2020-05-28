شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا الجديد يصل إلى القاهرة مساء اليوم ليتولى مهام منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل سفير روسيا الجديد لدى مصر وممثل بلاده بجامعة الدول العربية جيورجى بوريسينكو، مساء اليوم إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، ليتولى مهام منصبه الجديد خلفا للسفير السابق سيرجى كيربيتشينكو الذى توفى فى سبتمبر الماضى أثر أزمة صحية مفاجئة .

وفقا للسيرة الذاتية التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها من سفارة روسيا بالقاهرة، اليوم /الخميس/ تخرج بوريسنكو من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية عام 1990 والتحق بوزارة الخارجية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ثم شغل منصب مساعد الملحق ثم ملحقا بسفارة روسيا بسويسرا خلال الفترة من عام 1991 إلى 1995 وبعدها منصب السكرتير الثالث والسكرتير الثاني في الإدارة التنفيذية بالخارجية الروسية خلال الفترة من عام 1995 إلى 1997 .

وشغل بوريسينكو منصب السكرتير الثاني والأول في البعثة الروسية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا خلال الفترة من عام 1997 إلى 2001 وبعدها السكرتير الأول والمستشار في الإدارة التنفيذية بمكتب وزير الخارجية الروسي خلال الفترة من عام 2001 إلى 2003 .

كما شغل بوريسينكو، منصب المستشار والوزير المفوض في السفارة الروسية بأمريكا خلال الفترة من عام 2003 إلى 2011 ثم نائب مدير قسم أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية عام 2014 وأخيرا مدير قسم أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020