شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة : ضميرنا مستريح لما نقوم به من أجل المصريين بالخارج بأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه فى ظل هذه الظروف الدولة تتعامل مع استغاثات وطلبات المصريين فى الخارج بروح إنسانية وبقلب الأب والآم حتى لو لدينا تحديات خاصة فى التعامل مع الاجراءات الاحترازية لدول اخرى

وتابعت وزيرة الهجرة الهجرة فى تصريحات لها ، قائلة :" رغم الظروف دى بنساعد ونزق ونسعى علشان فى النهاية لما تنتهى المراكز يبقى الضمير مستريح وربنا شايف وشاهد".

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ووجهت وزيرة الهجرة الشكر والتقدير لسفير مصر فى كوالامبور جمال متولى على تعاونه وتنسيقه الكامل للحصول على موافقة السلطات الماليزية لشحن جثمان الشاب المصرى يحي حاتم إلى أرض الوطن والذى توفى إثر حادث آليم بماليزيا .

وكانت وزيرة الهجرة تواصلت فى وقت سابق مع والد الطالب يحيى حاتم سلطان ( 19 سنة) الذى توفى فى ماليزيا اثر حادث اليم فى مدينة بتبعد عن كولالمبور بساعتين ونصف.