بحضور 3 وزراء.. "مدبولي" يعقد اجتماعًا مع المجموعة الطبية المعنية بمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا المستجد، بحضور وزراء التعليم العالي والصحة والإعلام.

وسجلت مصر أمس الأربعاء، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد بواقع 910 حالات بما يعتبر قفزة كبيرة في الأعداد مقارنة بأمس الأول الثلاثاء.

وقالت النقابة العامة للأطباء في بيان مقتضب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء في طريقه للقاء عاجل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضافت النقابة، في بيانها، منذ قليل أن اللقاء سيعقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة جديدة للشعب المصري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًأ: نقف معًا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات.

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وأضاف السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس: وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز.

وتابع: إنني أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها".

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