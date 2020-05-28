بعد اعتمادها.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم: اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة. ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لينك النتيجة على الرابط التالي.. اضغط هنا

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