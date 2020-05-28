محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن البعض حاول استخدام وفاة طبيب المنيرة إثر إصابته بفيروس كورونا، بهدف التأثير على الروح المعنوية للأطباء وبالتالي أدائهم، حيث روجت بعض اللجان الإلكترونية، شائعات إهمال كبير تجاه الحالة الصحية للأطباء.
وأوضح بركات، في بيان، اليوم الخميس، أن الهدف من هذه البلبلة هو إثارة حالة من القلق والتوتر داخل القطاع الطبي في مصر، وزيادة حالات الضغط التي يفرضها فيروس كورونا عليهم خاصة بمستشفيات الحجر الصحي، وهو ما يفرض على بلدان العالم أن تقدم لهم دعمًا نفسيًا لضمان استمراريتهم في عملهم، وعدم تركيز جهودها على علاج المصابين بكورونا، وفي خضم هذا الانشغال يتم تجاهل الضغوط النفسية الكبيرة المفروضة على الأطباء.
وطالب النائب، بتقديم جميع أشكال الدعم النفسي لمن يحتاجه من الأطباء وأطقم التمريض الذين يعملون في مستشفيات العزل الصحي والحميات وجميع المستشفيات والمنشآت الصحية التي تتعامل مع حالات فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة محاولات إحباطهم.. برلماني: الدعم النفسي للأطباء واجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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