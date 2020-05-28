بعد أمر ضبطها وآخرين.. ما قصة "فتاة التيك توك" منة عبدالعزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بضبط المتهمة آية وشهرتها "منة عبد العزيز" وستة آخرين للتحقيق معهم، بعد تداول فيديو للتعدي عليها.

فما قصة منة عبدالعزيز؟

على مدار الأسبوع المنقضي، تصدرت منة عبدالعزيز محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا بعدما بثت فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "تيك توك" تزعم فيه قيام صديقها يدعى "مازن إبراهيم" بضربها والاعتداء عليها جنسيا.

قالت "عبدالعزيز" يتابعها على إنستجرام نحو 50 ألف شخص و83 ألف متابع على "تيك توك"، إنه بعد تعدي أصدقائها عليها صوروها بالإكراه ونشروا الفيديو.

مازن يرد على تهمة اغتصابه لفتاة التيك توك

في مقطع فيديو على "فيسبوك" نفى مازن إبراهيم، تهمة الاعتداء على "منة" قائلا إنها صديقته وتربطهما علاقة توضحها الصور والفيديوهات التي توثق تنزههما وسهراتهما معًا.

وطالب الشاب بخضوعه لفحوصات الطب الشرعي حتى يثبت براءته بعد تعرضه لابتزاز من منة وصديقها محمد كلاشنكوف -على حد قوله-.

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منة عبدالعزيز تتراجع

عقب ساعات من الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت منة في فيديو ثان بصحبة مازن واثنين أصدقائهما، نافية صحة ما جاء على لسانها في المقطع الأول مؤكدة "مفيش أي حاجة بينا.. هو أخويا الكبير واتصالحنا".

وبرر مازن في الفيديو اتهامات منة له بأنها "كانت غاضبة منه فقط.. ومحصلش حاجة".

ماذا قالت تحريات مباحث عن الواقعة؟

ذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الخميس، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" –شهرتها منة عبد العزيز- والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي، وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

مصادر: ضبط المتهمين

أكدت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على مازن إبراهيم ومنة عبدالعزيز وآخرين بنطاق قسم شرطة الطالبية، وجار التحقيق معهم.