خلال 24 ساعة.. ضبط 841 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 841 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، لحيازته (6,250 طن "أرز أبيض") معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء تجارية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

Advertisements

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لحيازته (2 طن "زيت طعام") معبأ داخل تنكات مجهول المصدر تحت التعبئة، و(8 آلاف عبوة " زيت طعام ") مغشوشة ومقلدة لبعض العلامات التجارية منتج نهائي.

ونجحت الحملات في ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، لحيازته (1,500 طن "أرز أبيض") مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار.