جثة متفحمة داخل مبنى مهجور.. كواليس وفاة مدمن وحرق جثته بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهر في كشف لغز العثور على جثة متفحمة داخل مبنى مهجور بحلوان.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة لذكر مجهول في حالة تفحم كامل داخل مبنى "مهجور مكون من طابقين - غير معلوم مالكه" خلف مستشفى حميات حلوان بمنطقة منشية أطلس بدائرة القسم وانتهاء تقرير الصفة التشريحية إلى أن الحروق غير حيوية وحدثت بعد الوفاة.

كشفت التحريات أن المجني عليه دائم التردد على المبنى محل العثور على الجثة لتعاطي المواد المخدرة صحبة (ثلاثة عاطلين لاثنين منهم معلومات مسجلة، مقيمين بدائرة القسم).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة تعرفهم بالمجني عليه واعتيادهم التقابل بالمبنى محل العثور لتعاطي المواد المخدرة وبتاريخ الواقعة وأثناء تعاطيهم قام أحد المتهمين بحقنه بالمادة المخدرة "بالوريد" إلا أنهم فوجئوا بفقده الوعي ووفاته فاختمرت في ذهنهم فكرة إخفاء معالم جثته خشية ضبطهم وفي سبيل تنفيذ ذلك قاموا بتجميع كمية من القمامة والأسلاك البلاستيكية ووضعوها أعلى الجثة وأشعلوا النيران بها مما أدى لتفحمها وهربوا.

جاري تكثيف الجهود لتحديد هوية المجني عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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