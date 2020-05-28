استدرجتهما سيدة.. الأمن يكشف لغز اختطاف شخصين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، ملابسات اختطاف شخصين ومساومة أهليتهما على دفع مبلغ 4 ملايين جنيه لإطلاق سراحهما وضبطت الجناة.

تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من (مالك مصنع طوب - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) بغياب (نجله، وإبن شقيقه مزارع) والسابق توجههما لمدينة الإسكندرية مستقلين سيارة ملاكي لتوصيل إحدى قريباتهم لشقتها الكائنة بدائرة قسم أول العامرية وقيامهما عقب ذلك بالتوجه لمنطقة الكيلو 21 دائرة قسم شرطة أول العامرية لتحصيل مبلغ مالي من أحد المقاولين "بينه والمُبلغ معاملات تجارية" وعدم تجاوبهما هاتفياً معه وتلقى المبلغ اتصال هاتفي من هاتف نجله المتغيب طلب خلاله المتصل مبلغ 4 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة كلٍ من (5 عاطلين "لأحدهم معلومات مسجلة"، ربتي منزل - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحد العاطلين وبحوزة إثنين منهم (2 سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وقررت إحدى ربتي المنزل بارتباطها بعلاقة صداقة مع المتهم الهارب الذي طلب منها استدراج المجني عليهما عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لعلمه بثراء والدي المجني عليهما لارتباطه بصلة قرابة بهما، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجني عليهما بدائرة قسم الدخيلة وقام المتهم الهارب باستئجار سيارة ملاكي قيادة أحد المتهمين وأوهموا المجني عليهما أنها تابعة لشركة لنقل الركاب ثم توجهوا سوياً لفيلا كائنة بمنطقة البيطاش "مستأجرة".

وحال وصولهم قاموا باحتجازهما بالاشتراك مع باقي المتهمين وتهديدهما بالسلاح الأبيض المضبوط ثم قام المتهم الهارب بالاتصال بوالد المجني عليه الأول وطلب منه مبلغ الفدية وعقب ذلك قام بالتخلص من السيارة التى كانت يستقلها المجني عليهما بالطريق الزراعي، وعقب تيقنهم بعدم قيام والدي المجني عليهما بدفع مبلغ الفدية وفشل مخططهم الإجرامي، تم إطلاق سراح المجني عليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُستخدمين سيارة ملاكي ملك أحد المتهمين وفروا هاربين.

تم بارشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان في ارتكاب الواقعة فضلاً عن سيارة ملاكي أخرى كان يستقلها المجني عليهما بالطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية، كما تم ضبط هاتفان المحمول الخاصين بالمجني عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.