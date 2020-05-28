محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
قبضت الأجهزة الأمنية، 5048 شخصًا خالفوا قرار حظر التجوال التي فرضته الحكومة على المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الخميس، أنها ضبط 2095 سيارة، و198 دراجة نارية، و121 مركبة "توك توك" مخالفين لقرار الحظر.
وأوضحت أن تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ؛ لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. الداخلية تضبط 5048 شخصًا خرقوا الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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