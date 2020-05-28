ضبط فني كهرباء بحوزته 15 ألف كمامة مجهولة المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة خدمة كمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط (فني كهرباء - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وبحوزته (40 عبوة كمامات طبية بإجمالي 15 ألف كمامة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلاً الظروف والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة تنفيذ الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا". تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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