محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أمرت نيابة الزيتون باستدعاء المسؤولين عن تنفيذ أعمال حفر كوبري الحلمية، لسماع أقوالهم في واقعة انفجار خط فرعي للغاز أثناء الحفر. كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا باشتعال النيران بخط فرعي للغاز نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع الحرية مع شارع ترعة الجبل بحي المطرية. وتمكن رجال الحماية المدنية أمس الأربعاء من السيطرة على الحريق دون وقوع ضحايا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تستدعي المسؤولين عن انفجار "خط غاز الحلمية" لسماع أقوالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.