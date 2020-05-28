مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 30 سلاح ناري وتنفيذ 35 ألف حكم قضائي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 30 سلاح ناري وتنفيذ 35 ألف حكم قضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في ضبط 30 قطعة سلاح نارى، 87 قضية مخدرات كما تم تنفيذ 35306 حكم قضائى متنوع.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضُبط عدد 30 قطعة سلاح نارى، بحوزة 24 متهما، حيث تم ضبط (7) بنادق آلية، (2) بندقية خرطوش، بندقية رصاص، (20) فرد محلى، (35) طلقة مختلفة الأعيرة، ضبط (145) قطعة سلاح أبيض.