مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 30 سلاح ناري وتنفيذ 35 ألف حكم قضائي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 30 سلاح ناري وتنفيذ 35 ألف حكم قضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في ضبط 30 قطعة سلاح نارى، 87 قضية مخدرات كما تم تنفيذ 35306 حكم قضائى متنوع.
حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضُبط عدد 30 قطعة سلاح نارى، بحوزة 24 متهما، حيث تم ضبط (7) بنادق آلية، (2) بندقية خرطوش، بندقية رصاص، (20) فرد محلى، (35) طلقة مختلفة الأعيرة، ضبط (145) قطعة سلاح أبيض.
وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (35306) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي (144) حكم جناية، (9726) حكم حبس جزئي، (1892) حكم حبس مستأنف، (17129) حكم غرامة، (6415) حكم مخالفة.
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 متهمين) ارتكبوا (3 حوادث سرقات)، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (87) قضية مخدرات بحوزة (101) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 550 جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (2،565 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (525 جرام )، كمية من مخدر البودرة وزنت (125 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (620 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (820 جرام)، (875) قرص مخدر.
وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، ضبط (16) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (10) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط (158) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (15781) مخالفة مرورية، وفي مجال فحص السائقين تم فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.