مصر | النائب العام يأمر بضبط منة عبد العزيز "فتاة تيك توك"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر النائب العام يأمر بضبط منة عبد العزيز "فتاة تيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بضبط "آية " الشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، و6 أشخاص آخرين؛ للتحقيق معهم.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، تنسيقا مع إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية، توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" وشهرتها منة عبد العزيز، والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي.

وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم. وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة. وستعلن النيابة العامة في الوقت المناسب، ما ستسفر عنه التحقيقات لاحقًا بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها. اقرأ أيضًا.. ضبط مازن إبراهيم المتهم باغتصاب فتاة "تيك توك" وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني مسؤول بأن أجهزة الأمن نجحت في إلقاء القبض على الشاب مازن إبراهيم على خلفية اتهام فتاة "التيك توك"، منة عبد العزيز، بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف المصدر ذاته إلى "الخليج 365"، بأنه بعد تمكن أجهزة الأمن من القبض عليه، تم التحفظ عليه، داخل حجز قسم شرطة الطالبية، لحين الانتهاء من التحقيقات. Advertisements كان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو ظهرت خلالها "منة عبد العزيز" زعمت خلاله تعرضها للضرب والاعتداء الجنسي على يد الشاب "مازن إبراهيم، بمساعدة صديقاتها قبل أن تخرج في مقطع آخر نافية الأمر جملة وتفصيلا، ومصالحتهما.

اقرأ أيضا.. محامي مازن إبراهيم: لا يوجد بلاغ رسمي ضد موكلي وفي سياق مغاير، قال علاء مصطفى المحامي بالنقض والإدارية، محامي الشاب مازن إبراهيم، والذي تم القبض عليه صباح يوم الأحد، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على فتاة "التيك توك" منة عبدالعزيز، واغتصابها: إنه على الرغم احتجاز الشاب إلا أنه لا يوجد بلاغًا رسميًا أو محضرًا ضده يفيد توجيه اتهام له، ومن ثم يبيح إلقاء القبض عليه واحتجازه بالقسم، لافتا إلى أن "القبض عليه اجتهاد شرطي من مباحث الانترنت والآداب" -حسب تعبيره-. وتابع "مصطفى"، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه لا توجد "قرارات من النيابة العامة بإلقاء القبض عليه أو توجيه اتهام له، وهذا كله مخالف للقانون" -حسب قوله- لافتا إلى أنه يحتفظ بحق الرد القانوني أمام النيابة في هذا الإجراء الذي وصفه بـ"الباطل". وأشار المحامي، إلى أن "أهل الشاب هم من سلموا ابنهم لقسم الطالبية، حتى يتم الإفراج عن والد مازن الذي تم احتجازه بنفس القسم منذ فجر يوم الأحد، وتم الإفراج عنه يوم الأحد الساعة 3 عصرًا عندما تم تبديله بابنه" -حسب قوله-. ولفت إلى أن "قرار القبض على والد مازن أو حتى مازن لم يتم بشكل رسمي، وأنه لم يطلع أثناء تواجده معهم في القسم على أي محاضر، أو بلاغات، أو قرارات نيابية، أو حتى أي إجراءات بخصوص واقعة الضبط والاحتجاز، والقبض على أيا من والد الشاب أو حتى الشاب".