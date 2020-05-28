أخبار مصر | عاجل.. قرارات مرتقبة في أول لقاء بين رئيس الوزراء ونقيب الأطباء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرارات مرتقبة في أول لقاء بين رئيس الوزراء ونقيب الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء ظُهر اليوم الخميس، عن عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لقاء بالدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، بعد قليل.

ومن المقرر - في هذا اللقاء الأول بين الطرفين - بحث جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، ودعم دور الأطباء "الجيش الأبيض" في القيام بدورهم الوطني في تلك الأزمة التي تجتاح العالم أجمع، إلى جانب إصدار قرارات مرتقبة في هذا السياق.

كما سيتم استعراض مطالب الأطباء، وأبرزها توفير مستلزمات الوقاية في المستشفيات، إلى جانب سرعة علاج الأطقم الطبية التي يتأكد إصابتها بالفيروس.

910 إصابات جديدة بـ"كورونا"

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.

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وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

816 حالة وفاة

وقال متحدث الصحة، في بيان صحفي أمس: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.