أخبار مصر | برلمانية: هدايا السيسي لأسر الجيش الأبيض تؤكد تقديره لدورهم الوطني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: هدايا السيسي لأسر الجيش الأبيض تؤكد تقديره لدورهم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، بحرص الرئيس السيسي إرسال الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين من الجيش الأبيض، وذلك بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

وأشارت النائبة في بيان لها اليوم الخميس، إلى الوقع المفرح لهذه الهدايا على أسر الشهداء والمصابين من الأطقم الطبية، وتأكيدها دعم الدولة المصرية وقادتها لهم، وتقديرها لتضحيات ومجهود الأطقم الطبية في حماية الدولة المصرية ومواطنيها.

وشددت عضو صحة النواب، علي أن الأطقم الطبية تقوم بدور وطني في مواجهة جائحة تفشي فيروس كورونا في مصر، ولم تتوان في تقديم جميع المساعدات، وهو ما يستدعي دعم الدولة لهم بكافة السبل المادية أو المعنوية وكذلك توفير كامل سُبل الحماية لهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، بضرورة العمل على تقديم كامل الدعم لأسر الشهداء والمصابين من الأطقم الطبية، وذلك على كافة المستويات، اعترافا وتقدير لدورهم ومجهودهم.

910 إصابات جديدة بـ"كورونا"

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.

Advertisements

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

816 حالة وفاة

وقال متحدث الصحة، في بيان صحفي أمس: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.