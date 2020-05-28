أخبار مصر | برلماني يشيد بوقف إعلانات "كمامات قطونيل"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بوقف إعلانات "كمامات قطونيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بقرار جهاز حماية المستهلك وقف إعلانات كمامات قطونيل لعدم الالتزام بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة.
وقال في بيان اليوم الخميس: إن صناعة وتداول الكمامات بدأت قبل تفعيل طلبات ترخيصها وإصدار المواصفات القياسية لصناعتها في مصر، وهو القرار الصادر قبل بدء إجازة عيد الفطر مباشرة.
وطالب وزارة التجارة والصناعة مُمثلة في هيئة التنمية الصناعية، بتفعيل تقديم طلبات مصانع الملابس للحصول على تراخيص تصنيع الكمامات، إليكترونيا، بدلا من التقديم باليد في فروع الهيئة، للتيسير على المصانع وتسريع الإجراءات.
وأكد النائب أن بدء مرحلة التعايش مع وباء الكورونا، ومعاقبة المخالفين لقرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات اعتبارا من السبت المقبل، يتطلب توافر كميات كافية من الكمامات المطابقة للمواصفات، سواء الأنواع الطبية أو الكمامات القماش، وهو ما يتطلب الإسراع بإنهاء كافة إجراءات المصانع المؤهلة لتصنيع هذه الكمامات.
ودعا عضو اقتصادية النواب، وزارة التجارة والصناعة، لإعلان قائمة المصانع الحاصلة على تراخيص صناعة الكمامات القماش، بمختلف أنحاء الجمهورية، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمنع الإعلان أو تداول كمامات غير مرخص بصناعتها لتحقيق أقصى حماية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة المخالفين وفق ما ينص عليه قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة على المصانع في الالتزام بالمواصفات القياسية للصناعة.
تعافي 178 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.
تسجيل 910 حالات إصابة بكورونا و19 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 19666 حالة و816 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.