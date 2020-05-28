أخبار مصر | جامعة القاهرة تمنع دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس دون كمامات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة القاهرة تمنع دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس دون كمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا تنفيذيًا بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب لكليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها إلا إذا كانوا مرتدين "الكمامات الواقية".
وأوضح الخشت خلال بيان صحفى، أن ذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1069) بشأن بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفترة التالية لإجازة عيد الفطر.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الفئات التي ينطبق عليها القرار تلتزم بارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بالجامعة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مضيفًا أنه يحظر دخول الجمهور إلى الجامعة إلا إذا كانوا مرتدين "الكمامة الواقية".
وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم توفير كبائن تعقيم ذاتي وكواشف حرارية على بوابات الجامعة، مؤكدًا أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد مسافة 2 متر على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين، ومشددًا على أن الجامعة ستتخذ التدابير اللازمة وإجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا من حيث عمليات التطهير يوميّا، وذلك حفاظًا على صحة كافة أطراف المنظومة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوي داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
يشار إلى أن رئيس جامعة القاهرة، أصدر تعليمات شفهية قبل ٦ أسابيع بإلزام جميع العاملين بالجامعة بإرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع.
كما اتخذ رئيس الجامعة اجراءات مبكرة بقواعد السلامة ومنع العدوى منذ اخر شهر يناير الماضي وقبل تحول فيروس كورونا المستجد إلى جائحة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.
وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.