أخبار مصر | برلماني: تشغيل السياحة الداخلية ينقذ عجلة القطاع من التوقف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: تشغيل السياحة الداخلية ينقذ عجلة القطاع من التوقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة حريصة على الحفاظ على القطاع السياحي كأهم مصادر الدخل القومي، ويعمل به الملايين من المصريين، ويعود بالنفع بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أكثر من 13 مليون مصري، وذلك مع اتجاه الدولة للتعايش مع فيروس كورونا والذي أثر بالسلب على إيراداته وعلى العاملين فيه.

وأضاف متولي في بيان له، اليوم الخميس، أن القطاع السياحي بمصر بات يراهن بشكل أساسي وكبير على السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن عودتها من الممكن أن يساهم بنسبة لا بأس بها في انتعاش الحركة السياحية وحمايتها من الانهيار لحين عودة السياحة العالمية من جديد بعد السيطرة على الأزمة.

وأشاد النائب بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة السياحة على الفنادق للعودة التدريجية للسياحة الداخلية فى ظل توقف الملاحة الجوية، بنسبة إشغال 25% ترتفع إلى 50% وفق جدول محدد، مشيرًا إلى أن هذه الخطة لها مدلولان، الأول هو تدريب العاملين في القطاع السياحي الفندقي علي كيفية التعايش مع الأزمة، والثاني يتعلق بتدريب الأطقم بالقرى السياحية علي كيفية التعامل مع السائح المصري عن بعد.

وطالب عضو مجلس النواب، بالالتزام بالتشغيل السياحي الآمن من قِبل الفنادق وجميع المنشآت السياحية من خلال تطبيق حزمة تدابير احترازية وإجراءات وقائية وصحية، لتحجيم انتشار الفيروس، حفاظا على أرواح المواطنين.

910 إصابات جديدة بـ"كورونا"

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.

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وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

816 حالة وفاة

وقال متحدث الصحة، في بيان صحفي أمس: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.