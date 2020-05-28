أخبار مصر | برلماني: دعم الأطباء نفسيا في مواجهة محاولات إحباطهم واجب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: دعم الأطباء نفسيا في مواجهة محاولات إحباطهم واجب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال النائب، في بيان اليوم الخميس: إن البعض حاول استخدام وفاة طبيب مستشفى المنيرة، إثر إصابته بفيروس كورونا، بهدف التأثير على الروح المعنوية للأطباء وبالتالي أدائهم، حيث روجت بعض اللجان، شائعات أن هناك إهمال كبير تجاه الحالة الصحية للأطباء.

وأوضح أن الهدف من هذه البلبلة هو إثارة حالة من القلق والتوتر داخل القطاع الطبي في مصر، وزيادة حالات الضغط المروعة والمستمرة التي يفرضها فيروس كورونا عليهم خاصة بمستشفيات الحجر الصحي، وهو ما يفرض على بلدان العالم أن تقدم لهم دعمًا نفسيًا لضمان استمراريتهم في عملهم، وعدم تركيز جهودها على علاج المصابين بكورونا، وفي خضم هذا الإنشغال يتم تجاهل الضغوط النفسية الكبيرة المفروضة على الأطباء.

تعافي 178 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين. تسجيل 910 حالات إصابة بكورونا و19 وفاة Advertisements وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة. وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. إجمالي المصابين بكورونا 19666 حالة و816 وفاة وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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