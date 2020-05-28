أخبار مصر | وكيل نقل النواب: اعتبار الإصابة بكورونا وصمة عار سبب تدهور حالة المصابين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل نقل النواب: اعتبار الإصابة بكورونا وصمة عار سبب تدهور حالة المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن غضبة من اعتبار البعض الإصابة بفيروس كورونا وصمة عار، مؤكدا أنه يجب الإسراع بالإبلاغ لتلقي الرعاية.

وأشار النائب، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إلى أن تصريحات وزيرة الصحة بأن 25% من حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تتأخر فى الذهاب المستشفى، وتسوء حالتهم دون أن يفكر واحد منهم ولو لمرة واحدة أن يذهب إلى مستشفى أو حتى طبيب ليتأكد، فكانت النتيجة أشبه بالكارثة، ليس فقط على المتوفى، وإنما على المحيطين والمخالطين به. وكذلك قد يرجع السبب إلى الاستهانة وهذا أمر يستدعى وقفة كون الرقم كبير، وأن المصاب يتسبب فى أذية نفسه ويدفع أسرته إلى مصير سيئ أيضا.

وأوضح زين الدين، أنه قد يكون من أسباب ارتفاع الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في مصر، هو خوف قطاع من المصريين بأن يلاحقهم العار إذا اكتشف المجتمع بأنه مصاب بفيروس كورونا، ولكن لا يتنبه هؤلاء بأن الخجل جراء الإصابة بكورونا، قد يعرضه هو وأسرته للموت.

وأكد عضو مجلس النواب، علي ضرورة الذهاب للمستشفيات، وذلك من أجل حياة المشتبه فيهم، والحفاظ على صحة وحياة المخالطين له، فضلًا عن حماية المجتمع ومساعدة الدولة فى حصار الوباء وعدم انتشاره، مشيرا إلى ضرورة تقديم دعم نفسي للمصابين والمتعافين بكورونا وأسرهم، على الأقل من خلال التواصل معهم هاتفيًا، وفرض عقوبات صارمة على من يثبت تنمره على أي من المصابين بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.

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وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.