شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 17 شخصًا بفيروس كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، الخميس، إصابة 17 شخصًا بمراكز المحافظة بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهم إلى مستشفيات ومناطق العزل الطبي للعلاج. وكشفت مستشفي الحجر الصحي بملوي عن وفاة شخص بالوباء مقيم بقرية أبوجرج بمركز بني مزار، واستمرار علاج 125 مصابًا تم احتجازهم داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفي. في سياق متصل، قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة بمدن وقرى المحافظة خاصة في مناطق الإصابة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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