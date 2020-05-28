شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: عزل موظفي المحافظات الأخرى العائدين من الإجازة في منازلهم لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة استمرار الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع استعداد المحافظة لاستقبال العائدين إليها من المحافظات الأخرى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وجه المحافظ في تصريحات صحفية، الخميس، رؤساء المدن إلى التنبيه على جميع العاملين بالمصالح العائدين بعزل أنفسهم لمدة أسبوع مع متابعتهم بصفة مستمرة والتوجه إلى أقرب مستشفى مختصة حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم، كما وجه رؤساء المدن بالتواجد على مدار ٢٤ ساعة بمداخل وبوابات المدن مع المختصين من الإدارات الصحية واستخدام أجهزة الكشف الحرارى، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع السيارات قبل دخولها نطاق المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.