شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التجارة بشأن إعادة تنظيم المجالس التصديرية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 120، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 228 لسنة 2020، بشأن إعادة تنظيم المجالس التصديرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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