شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعيد تخصيص أراض من أملاك الدولة بالفيوم لصالح القوات المسلحة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 2020، بإعادة تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة بمحافظة الفيوم، لصالح القوات المسلحة. جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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