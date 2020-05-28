شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يصدر اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم 1450 لسنة 2020، بإصدار اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجباري (الامتياز) نظام السنة الوحدة. ونص القرار على العمل بأحكام تلك اللائحة وإلغاء كل حكم يخالف أحكامها. جاء ذلك في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح الخميس. وفيما يلي نص اللائحة كاملا: Advertisements الوضع في مصر

اصابات 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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